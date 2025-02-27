Adobe выпустила версию Photoshop с поддержкой искусственного интеллекта для смартфонов Apple iPhone. В новом приложении для iPhone пользователь получает широкий набор инструментов для редактирования фотографий, превосходящий возможности Adobe Express и Lightroom. Некоторые функции доступны бесплатно, однако для использования премиум-функций требуется платная подписка.

Photoshop для iPhone предлагает пользователю возможность создавать профессиональные и творческие фото-проекты с помощью смартфона. В приложение встроены искусственный интеллект и мощные алгоритмы, которые улучшают возможности обработки изображений прямо на iPhone.



Для удобства пользователей Adobe выпускает бесплатную версию Photoshop для iPhone, в которой уже доступны некоторые базовые инструменты для редактирования фотографий. Однако, чтобы получить доступ к расширенным функциям, таким как маскировка, слои и интеграция с облачным хранилищем Adobe Creative Cloud, требуется подписка на платный план.



Photoshop для iPhone позволяет пользователю обрабатывать, ретушировать, корректировать цвета и создавать уникальные эффекты для своих фотографий непосредственно на мобильном устройстве. С помощью инструмента искусственного интеллекта, пользователь может автоматически улучшать качество и настраивать изображения, а также применять различные фильтры и эффекты.



