Asus принимает предварительные заказы на ноутбуки серии ROG Strix Scar 2025 с графикой RTX 5090
Компания Asus начала принимать предварительные заказы на новую линейку ноутбуков ROG Strix Scar 2025, которые оснащены графической картой RTX 5090. Эти ноутбуки обладают улучшенной системой охлаждения и оснащены процессором Intel Core Ultra 9, который управляет ультра-миниатюрным LED-дисплеем ROG Nebula с частотой 240 Гц. Начальная цена для ноутбуков Strix Scar (2025) составляет около 2700 долларов, но ожидается, что цена может увеличиться.
ROG Strix Scar 2025 - это новейшая линейка игровых ноутбуков от Asus, предназначенных для энтузиастов и профессиональных геймеров.
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