Следующее поколение Apple AirTag будет предлагать новые функции для возможностей отслеживания
По слухам, Apple планирует выпустить второе поколение устройства AirTag в мае или июне. Оригинальная модель была представлена в апреле 2021 года, и после этого прошло уже почти четыре года. Однако согласно последним слухам, обновленная версия может появиться раньше, чем ожидалось.
Несмотря на отсутствие подробной информации, ранее уже было упомянуто, что второе поколение AirTag будет иметь больше функций для более эффективного отслеживания. Одним из улучшений будет включение чипа с ультрашироким диапазоном частот. Это позволит значительно увеличить радиус действия устройства.
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