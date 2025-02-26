NVIDIA искусственно ограничивает запасы RTX 50, чтобы создать впечатление о высоком спросе
Появились обвинения в том, что NVIDIA намеренно создает впечатление высокого спроса на RTX 50, искусственно сдерживая свои запасы в розничном секторе. Это вызвало проблемы с поставкой, так как спрос был вызван как скальперами, так и реальными покупателями, желающими приобрести эти модели. Возникшие проблемы с недостатком запасов не являются результатом недостатка производства, а скорее результатом маркетинговых стратегий компании.
Пользователи также обнаружили проблемы с моделями GeForce RTX 5090 и 5070 Ti, связанные с отсутствием блоков ROP. NVIDIA подтвердила, что только 0,5% данных моделей затронуты этой проблемой, и они будут заменены на новые процессоры, а процесс производства будет исправлен.
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