Появились обвинения в том, что NVIDIA намеренно создает впечатление высокого спроса на RTX 50, искусственно сдерживая свои запасы в розничном секторе. Это вызвало проблемы с поставкой, так как спрос был вызван как скальперами, так и реальными покупателями, желающими приобрести эти модели. Возникшие проблемы с недостатком запасов не являются результатом недостатка производства, а скорее результатом маркетинговых стратегий компании.

Пользователи также обнаружили проблемы с моделями GeForce RTX 5090 и 5070 Ti, связанные с отсутствием блоков ROP. NVIDIA подтвердила, что только 0,5% данных моделей затронуты этой проблемой, и они будут заменены на новые процессоры, а процесс производства будет исправлен.

