В сети показали изображения предполагаемого флагманского смартфона Oppo Find X8 Ultra. Эти изображения демонстрируют массивный модуль камеры на задней панели устройства и плоский дисплей. Смартфон будет новым дополнением к серии Find X8, которая включает в себя уже две модели: стандартную Find X8 и Find X8 Pro.

По кадрам, опубликованным в утечке, можно сделать предположение о возможных характеристиках камеры Find X8 Ultra. Акцент делается на массивном модуле камеры с несколькими объективами, предположительно, это будет включать основную камеру высокого разрешения, широкоугольный объектив и телеобъектив для оптического увеличения. Кроме того, ожидается, что смартфон будет иметь передовые функции фотографии и видео, такие как ночной режим, глубина резкости и возможность съемки 4K видео с высокой четкостью.

В отношении дисплея, утечка показывает, что Find X8 Ultra будет иметь плоский экран, что может заинтересовать пользователей, которые предпочитают классический дизайн дисплея без изогнутых краев. Пока нет информации о разрешении и размере дисплея, но учитывая флагманский статус устройства, можно предположить, что он будет иметь высокое разрешение.