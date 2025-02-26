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NVIDIA проводит расследование проблем с черным экраном и сбоями системы на видеокартах RTX 50

Отличие от предыдущих моделей заключается в невозможности отката к стабильным драйверам, что оставляет владельцев карт данной серии в более сложном положении
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Компания NVIDIA столкнулась с проблемами на своих флагманских графических процессорах RTX 50 серии "Blackwell". Первоначально были отмечены проблемы с перегревом кабелей питания, затем с неприемлемой стабильностью работы, а теперь пользователи сообщают о проблемах с черными экранами и сбоями системы после установки драйвера 572.
Однако, владельцы предыдущих моделей видеокарт могут вернуться к более стабильным версиям драйверов, в то время как владельцы RTX 50 серии не имеют такой возможности. Проблемы затрагивают все модели RTX 50 - 5090, 5080 и недавно выпущенную модель 5070 Ti. Пользователи сталкиваются с проблемами от мигания экрана до полного отказа системы, а некоторые получают синий экран смерти (BSOD) во время работы.

Сотрудники NVIDIA подтвердили, что компания активно расследует проблемы. В предварительном расследовании было замечено, что проблемы могут быть вызваны не только программным обеспечением, но и прошивкой VBIOS. Для полного решения проблем со стабильностью может потребоваться обновление VBIOS. Некоторые пользователи смогли временно устранить проблемы, уменьшив частоту графической памяти и использование продвинутых функций, таких как генерация кадров DLSS 4.

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