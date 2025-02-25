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LG объявила, что ее игровой портал, Gaming Portal, будет расширен на LG Smart Monitors и LG StanbyME

В настоящее время портал доступен на смарт-телевизорах LG под управлением webOS 23 и выше
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Компания LG расширяет свой игровой портал с целью охвата большего числа устройств и получения поддержки Xbox Cloud Gaming. В настоящий момент Gaming Portal доступен только на смарт-телевизорах LG с операционной системой webOS версии 23 и новее. Однако, в заявлении для прессы, LG объявила, что во втором квартале текущего года планирует выпустить Gaming Portal на других платформах и устройствах, включая LG Smart Monitors и мобильный экран LG StanbyME. Кроме того, сервис, который в настоящее время доступен на 19 рынках, планируется расширить на другие регионы.
Gaming Portal от LG предлагает игры для webOS, а также игры от разных игровых сервисов, таких как Nvidia GeForce Now и Google Stadia. На портале пользователи могут выбирать игры на своем смарт-телевизоре и запускать их напрямую с портала без необходимости загрузки их на устройство. Благодаря поддержке облачных игровых сервисов, таких как Xbox Cloud Gaming, игроки смогут потоково запускать игры на своих устройствах, не требуя мощного железа.

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