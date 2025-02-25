AMD не будет конкурировать с партнерами AIB с референс-дизайнами серии RX 9070. Вместо этого AMD решила отказаться от продажи эталонных плат, что может привести к повышению цен на видеокарты данной серии. Референсные дизайны, которые обычно дают возможность получить более компактные карты, по-видимому, будут выпущены только некоторыми производителями AIB. Серия RX 9070 будет запущена 28 февраля.

В мире графических процессоров AMD Radeon RX 9070 значительно повышает свою популярность, поскольку приближается дата официального релиза и обзоры. Также появляется все больше утечек и слухов о предстоящих видеокартах среднего класса. Недавно просочилась информация о производительности RX 9070 XT в одном из бенчмарков. Это нововведение со стороны AMD, так как предыдущие модели серии RX 7000 имели доступные для продажи эталонные карты. Однако, несмотря на отсутствие эталонных дизайнов от AMD, партнеры компании могут продолжать выпускать видеокарты на их основе.



Решение AMD отказаться от продажи референсных плат может повлечь за собой увеличение цены на видеокарты серии RX 9070. Производители AIB не смогут предлагать видеокарты по рекомендованной розничной цене, установленной AMD. Однако есть предположение, что некоторые производители AIB все же выпустят двухслотовые видеокарты RX 9070 и 9070 XT. На сайте X, AMD подтвердила, что серия RX 9070 будет запущена 28 февраля.



