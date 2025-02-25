В последних слухах о грядущем iPhone 17 Air, известном ранее как iPhone 17 Slim, обсуждается размер его дисплея. Джон Проссер, известный информатор, утверждает, что Apple будет конкурировать со Samsung и их моделью Galaxy S25 Edge, предлагая более крупный экран, чем ожидалось. В то время как спецификации дисплея Galaxy S25 Edge пока не раскрыты, предполагается, что он будет составлять 6,7 дюйма, базируясь на дисплее Galaxy S25 Plus.

Опытный аналитик Росс Янг предлагает другую точку зрения. Он утверждает, что ни один из этих размеров не является точным представлением будущего iPhone 17 Air. Вместо этого, он предсказывает, что устройство будет оснащено 6,55-дюймовым дисплеем, позиционируя его между экранами iPhone 16 Pro и iPhone 16 Plus. Янг также отмечает, что этот размер дисплея останется неизменным для будущей модели iPhone 17 Air, которая ожидается в 2026 году.

Однако, аналитик предполагает, что ситуация может измениться в 2027 году и следующему поколению iPhone 17 Air может быть присвоен более крупный дисплей.