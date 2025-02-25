Компания Ulefone объявила о предстоящем выходе серии смартфонов Armor 28 Ultra. Теперь известны точные технические характеристики и дата начала продаж. Новые устройства будут доступны для заказа с 17 марта и будут предлагаться со скидкой на первую партию.

Armor 28 Ultra будет представлен в двух версиях - одна из них оснащена тепловой камерой, которая позволяет пользователю видеть тепловые изображения, в то время как вторая версия этой модели не имеет данной функции. Остальные характеристики обоих версий идентичны. Ulefone заявляет, что данный смартфон предназначен для пользователей, которые нуждаются в устройстве, прочнее обычных смартфонов. Однако, стоит отметить, что данная прочность и дополнительные функции приводят к увеличению веса и габаритов устройства.

Основой производительности Armor 28 Ultra стал мощный процессор SoC MediaTek Dimensity 9300+ с поддержкой 5G. Это позволяет устройству быстро и стабильно работать, обеспечивая быструю передачу данных и широкие возможности подключения.

Одной из ключевых особенностей Armor 28 Ultra является наличие большого запаса оперативной памяти - 16 ГБ RAM. Это обеспечивает плавную и отзывчивую работу при одновременном запуске и использовании нескольких приложений.