Недавно была опубликована полная спецификация двух моделей смартфонов - Nothing Phone 3a и Nothing Phone 3a Pro, которые скоро поступят в продажу. Из доступной информации можно заключить, что эти модели смартфонов имеют больше сходств, чем различий. Оба устройства оснащены 6,77-дюймовым FHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью 1 300 нит. Также отмечается, что пиковая яркость данных телефонов составляет 3 000 нит. Исходя из утечек на фотографиях, можно заметить, что у обоих смартфонов будут отверстия для фронтальной камеры. Помимо этого, оба устройства будут защищены стеклом Panda Glass, которое является альтернативой популярного Gorilla Glass от компании Corning. Также сообщается, что новые телефоны Nothing будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 765G, что обещает обеспечить отличную производительность и поддержку 5G-сетей. У обоих моделей будет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Батарея смартфонов будет иметь емкость 4700 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Важно отметить, что ни одно из этих устройств не будет иметь слота для карты памяти, так что пользователи не смогут расширить встроенную память.

Что касается камер, то Nothing Phone 3a и Nothing Phone 3a Pro оба будут иметь основную камеру разрешением 64 Мп, широкоугольную камеру с разрешением 12 Мп и LED-вспышку. Разница между моделями заключается в том, что Nothing Phone 3a Pro будет иметь дополнительный телеобъектив с разрешением 8 Мп и оптическим зумом. Оба смартфона также будут иметь переднюю камеру высокого разрешения.