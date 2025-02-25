Honor планирует выпустить смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro
Новый компактный смартфон Honor 400, представленный Honor, обещает привлечь внимание пользователей благодаря своим характеристикам. Он имеет два варианта - Honor 400 и Honor 400 Pro.
Honor 400 будет компактным смартфоном с плоским экраном, а его брат, Honor 400 Pro, будет иметь микроизогнутую панель с равномерными рамками. Это может придать устройству более стильный внешний вид. Отметим, что Honor 400 Pro также будет оснащен новым процессором Qualcomm SM7750.
Аккумулятор является одной из ключевых характеристик нового Honor 400. Ожидается, что его емкость будет составлять 7000 мАч, что является одним из самых высоких показателей на рынке смартфонов.
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