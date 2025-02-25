Новый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti стал объектом обсуждений из-за утверждений о его меньшем количестве ROPs, чем заявлено компанией. Недавно опубликованные скриншоты показывают, что RTX 5070 Ti имеет только 88 ROPs, тогда как ожидалось 96. Это наблюдение вызвало беспокойство у покупателей, так как меньшее количество ROPs может снизить производительность графического процессора.

NVIDIA признала эту проблему и подтвердила, что 0,5% изготовленных графических процессоров RTX 5090/5090D и RTX 5070 Ti имеют меньше ROPs, чем указано в спецификации. Это вызвало недовольство среди покупателей, так как недостоверность указанных характеристик может негативно повлиять на обещанные результаты работы графического процессора.

Скриншоты, опубликованные на Facebook, демонстрируют количество ROPs на графическом процессоре RTX 5070 Ti, хотя конкретная версия GPU и производитель пока неизвестны. Распространение этой проблемы на графические процессоры высокого класса RTX 50 вызывает беспокойство среди пользователей, так как они ожидают получить устройства, соответствующие заявленным техническим характеристикам.



