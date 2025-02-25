Розничные цены на графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti достигли невероятных высот и теперь продаются за более чем 2000 долларов, что в два раза превышает официально установленный производителем прайс-лист. Данная цена крайне высока даже по сравнению с рекомендованной розничной ценой для другой модели, GeForce RTX 5090. Это показывает, что некоторые продавцы или так называемые "скальперы" стремятся получить выгоду от текущей ситуации на рынке. Amazon, один из крупнейших ритейлеров мира, уже выставил на продажу несколько версий графической карты RTX 5070 Ti по безумным ценам. Например, модель Gigabyte RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF продается за 2199 долларов, а ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC Edition - за целых 2379 долларов.



Однако, не все продавцы намерены взимать такие высокие цены. Есть те, кто предлагает более приемлемые цены для покупателей, которые не желают платить более 2000 долларов за RTX 5070 Ti. Некоторые покупатели могут обратиться к альтернативным продавцам, где цены на данный графический процессор могут быть менее завышены.

