NVIDIA утверждает, что только 0,5% графических процессоров RTX 5090 и 5070 Ti имеют бракованный чип
NVIDIA подтвердила, что только 0,5% графических процессоров RTX 5090 и 5070 Ti страдают от отсутствия блоков ROP. Эта проблема была обнаружена на образце ZOTAC RTX 5090, который работал медленнее из-за отсутствия 8 из 176 блоков ROP, которые предусмотрены в официальных спецификациях. Вначале считалось, что проблема ограничена одним производителем, но позже выяснилось, что почти все AIB партнеры NVIDIA столкнулись с этой проблемой.
Отсутствие блоков ROP на графическом процессоре NVIDIA RTX 5090 приводит к небольшим потерям производительности в играх, примерно на 4-5%. Была неясность, является ли проблема производственным дефектом или ошибкой в BIOS. Однако NVIDIA подтвердила, что это производственная аномалия. Компания сообщила, что эта проблема была исправлена, и затронутым пользователям будет предоставлена замена.
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