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В обновлении 3 для игры Indiana Jones and the Great Circle была добавлена поддержка NVIDIA DLSS 4

Тени теперь могут включать все источники света, что значительно повышает качество теней во внутренних локациях/
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В третьем обновлении игры "Indiana Jones and the Great Circle" была добавлена интегрированная поддержка технологии NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation. Это обновление также включает поддержку новых моделей искусственного интеллекта, основанных на трансформации DLAA и DLSS Super Resolution, которые обеспечивают улучшенное качество графики. Кроме того, добавлена технология Ray Reconstruction, которая улучшает трассировку лучей. Теперь тени с трассировкой лучей могут включать все источники света для повышения качества теней во внутренних локациях. 

Однако важным аспектом этого обновления является то, что оно добавляет поддержку трассировки контуров на графических процессорах Intel и AMD. Чтобы использовать эту функцию, необходимо, чтобы ваша видеокарта Intel или AMD поддерживала аппаратную трассировку лучей и имела не менее 16 ГБ VRAM. Пользователям рекомендуется обновить драйверы видеокарты до последней версии от производителя.

Более того, третье обновление также добавляет поддержку технологии AMD FSR 3.1, которая позволяет игрокам без видеокарт GeForce RTX 40 или 50 использовать преимущества генерации кадров в игре. Также была добавлена поддержка апскейлинга Intel XESS 1.4. 

Обновление также включает несколько технических исправлений, включая улучшение освещения окружения, решение проблемы нестабильной частоты кадров в режиме Nvidia Low Latency, исправление проблемы отключения режима Nvidia Frame Generation при включении HDR, исправление проблемы исчезновения волос у персонажа Инди в отражениях при использовании трассировки контуров, а также устранение проблем с утечками света в подземных локациях в Гизе.

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