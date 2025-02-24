Пользовательские версии графических процессоров ZOTAC RTX 5090 обнаружены с меньшим количеством ROPs, что приводит к снижению производительности по сравнению с Founders Edition. Это было подтверждено с помощью GPU-Z, и другие пользователи также заметили эту проблему. Хотя неизвестно, точно ли это характерно для всех карт ZOTAC RTX 5090, повторные тесты показали, что они действительно медленнее, чем ожидалось. Founders Edition имеет 176 ROPs, в то время как карты ZOTAC RTX 5090 - 168. Несмотря на все попытки исправить ситуацию, количество ROPs остается одинаковым, что вызывает беспокойство.

Такое поведение наблюдается только у карт ZOTAC RTX 5090, другие версии RTX 5090 не подвержены этой проблеме. В результате карты ZOTAC RTX 5090 показывают плохую производительность в играх, таких как Elden Ring, Starfield и Doom Eternal. Если проблема связана с программным обеспечением, она может быть исправлена, но если она вызвана аппаратной причиной, то ее нельзя будет исправить. Независимо от того, чья вина, как NVIDIA, так и ZOTAC обманули потребителей и должны исправить эту ситуацию как можно скорее.