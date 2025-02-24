Китайская компания разработала угловой адаптер GPU с экраном, показывающим мощность и температуру
Китайская компания разработала угловой адаптер для разъемов питания GPU с встроенным экраном, который позволяет следить за уровнем мощности и температуры. Предназначенный для графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace SKU, этот адаптер может помочь в реальном времени отслеживать температуру и мощность, предотвращая возможные проблемы с перегревом и возгоранием. Разъемы 12VHPWR уже вызвали проблемы с графическими процессорами NVIDIA серии RTX 40, поэтому данное решение может быть востребовано.
На данный момент угловой адаптер доступен на китайском рынке, и хотя обзоры его работы на международных рынках не были представлены, он представляет интересный продукт. Стоит отметить, что адаптер совместим только с графическими процессорами NVIDIA Ada Lovelace SKU и не поддерживает GPU серии RTX 50. Пользователи могут найти полезным использование данного адаптера, но следует быть осторожными.
Основной функциональностью адаптера является отображение температуры и мощности на встроенном экране, что позволяет пользователям обнаруживать отклонения и принимать меры по их устранению. Хотя данный адаптер не решает проблемы с разъемами, он поможет идентифицировать проблемы на ранних стадиях. Кроме того, адаптер оснащен вентилятором охлаждения, чтобы обеспечить его стабильную работу при высоких нагрузках.
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