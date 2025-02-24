Компания Xiaomi готовится представить свою новую модель наушников - Xiaomi Buds 5 Pro с брендом Harman. Информация о предстоящей премьере появилась в блоге Svět Androida, и в дополнение к этому были опубликованы рендеры, подтверждающие эту информацию. Изображения показывают, что дизайн новых наушников будет очень похож на модель Buds 5, которые являются конкурентами AirPods, с сенсорными элементами управления, круглыми отверстиями для активного шумоподавления (ANC) и корпусом, открывающимся крышкой. Однако, новые Buds 5 Pro будут доступны только в белом или серебристом цвете, в отличие от других цветовых вариаций.

Одно из главных улучшений в Buds 5 Pro - это увеличение емкости аккумулятора до 54 мАч в сравнении с 35 мАч в модели Buds 5. Кроме того, утверждается, что эти наушники будут продвигаться как самые интеллектуальные от Xiaomi, с функциями Smart BASS и Smart LEVELER из технологии AudioEFX, разработанной брендом Harman. Smart BASS обеспечивает оптимизацию низких частот для более качественного звука, а Smart LEVELER представляет собой адаптивный режим громкости. Кроме того, есть намеки на то, что Buds 5 Pro могут быть оборудованы Wi-Fi вместе с традиционной технологией Bluetooth для беспроводного подключения.