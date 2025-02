Игра ведется от третьего лица, но имеет стратегическую глубину RTS и происходит в красочном мире в стиле комиксов.

Создатель известной серии игр XCOM, Джулиан Голлоп, объявил о выходе новой экшен-стратегии под названием Chip 'n Clawz vs. The Brainioids. Игра разрабатывается Arc Games и Snapshot Games, создателями популярной игры Phoenix Point. Chip 'n Clawz vs. The Brainioids - это гибрид экшена и стратегии, в котором игроки смогут погрузиться в красочный мир комиксов.

В игре Chip 'n Clawz vs. The Brainioids игроки смогут выбрать одного из героев, Чипа или Клауза, или играть с друзьями в кооперативном режиме. Их целью будет остановить вторжение Brainioids, собирать ресурсы, строить базы, улучшать способности персонажей и сражаться с миньонами в эпических битвах.

В многопользовательском режиме игры, можно сражаться с друзьями или против них, включая возможность кооперативной игры на одном экране для двух игроков. Также доступны различные онлайн-режимы, которые поддерживают кроссплатформенную игру на ПК и консолях.