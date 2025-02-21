Компания ASUS готовится к выпуску новой графической док-станции под названием ROG XG Mobile. Этот устройство будет оснащено самым быстрым мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5090 и ожидается, что оно появится на рынке уже 25 февраля. ROG XG Mobile 2025 заменяет предыдущую модель, которая оснащалась GPU GeForce RTX 4090. Новая док-станция будет продаваться по цене $2199.99.

Одной из ключевых особенностей ROG XG Mobile 2025 является наличие порта Thunderbolt 5. Это новое поколение порта позволяет передавать до 80 гигабит/с, что в два раза больше, чем через Thunderbolt 4. Благодаря этому, док-станция может обеспечивать высокие разрешения и частоту обновления. Она способна поддерживать видео в разрешении до 8K для создателей контента и использовать монитор с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

Кроме порта Thunderbolt 5, ROG XG Mobile 2025 также поддерживает другие современные возможности подключения, такие как USB 4.0 и HDMI 2.1. Такое разнообразие интерфейсов позволяет пользователям легко подключать дополнительные устройства, такие как клавиатура, мышь и мониторы, для расширения возможностей работы на ноутбуке.

