Honor планирует вывести на рынок свой новый смартфон Magic V4, чтобы конкурировать с Galaxy Z Fold7
Согласно последним слухам, компания Honor планирует опередить Samsung и выпустить свой новый смартфон Magic V4 на рынок раньше выхода Galaxy Z Fold7. Magic V3, предшествующая модель, была доступна за пределами Китая с сентября прошлого года. Ожидается, что Magic V4 появится не позднее конца мая или начала июня.
На данный момент о Magic V4 почти ничего неизвестно, включая его характеристики и отличия от предыдущей модели Magic V3. Предполагается, что Honor может выбрать медленный вариант чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, подобно Oppo и их модели Find N5. Возможно, это связано с тем, что Magic V3 уже имеет очень тонкий дизайн.
Samsung, согласно слухам, планирует представить новые модели складных смартфонов в июле этого года, а также, возможно, выпустить свой первый тройной складной смартфон до конца года.
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