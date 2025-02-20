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Samsung, Micron и SK Hynix скоро могут прекратить выпуск оперативной памяти DDR4 и DDR3

В прошлом году Samsung уже прекратила производство памяти DDR3 из-за снижения спроса, а другие крупные производители также почти прекратили выпуск памяти DDR3.
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Основные производители памяти DRAM, включая Samsung, Micron и SK Hynix, планируют прекратить производство памяти DDR4 и DDR3 в ближайшем будущем. С ростом спроса и прибыли на память HBM и DDR5, эти производители собираются сосредоточиться на новых технологиях и прекратить выпуск старых моделей. В прошлом году Samsung уже прекратил производство памяти DDR3 из-за снижения спроса, и другие крупные производители также почти прекратили выпуск DDR3-памяти. Теперь DDR4 стоит перед аналогичной участью.
DDR5, которая демонстрирует неплохие результаты после выхода на рынок потребительской электроники, начинает вытеснять DDR4. Хотя DDR4 в настоящее время имеет большую долю на рынке, предполагается, что поставки DDR4 значительно сократятся во второй половине 2025 года. Более того, учитывая снижение спроса и прибыли на DDR4 и DDR3 DRAM, производители могут полностью прекратить выпуск этих моделей.

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