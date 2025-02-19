Компания Asus недавно представила новый игровой монитор ROG Swift OLED PG27UCDM. Ранее модель была представлена на выставке CES 2025, но тогда не было сообщено никаких подробностей о цене и дате выпуска. Однако сейчас монитор уже появился в списках нескольких американских ритейлеров, включая Newegg и Microcenter, и заказы на него можно будет оформить в ближайшее время.

Asus ROG Swift OLED PG27UCDM имеет разрешение 4K и 27-дюймовый дисплей OLED. Монитор обладает высокой частотой обновления в 240 Гц, что делает его идеальным для игр. Он также поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync, что обеспечивает плавное и беззаикание воспроизведение графики. Время отклика монитора составляет всего 0,03 миллисекунды, что гарантирует быструю отрисовку движущихся объектов.





Помимо качества изображения, монитор также предлагает полноэкранную яркость 250 нит и пиковую яркость HDR 1000 нит. Он способен воспроизводить 145% цветового пространства sRGB, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Самый новый игровой монитор Asus является одним из первых 27-дюймовых моделей с разрешением 4K и плотностью пикселей 166 PPI, что гарантирует четкость текста и изображений.





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Очень важное преимущество этого монитора - его разнообразие разъемов. Он поддерживает DisplayPort 2.1a с пропускной способностью 80 Гбит/с, два порта HDMI 2.1 и порт USB-C. Последний имеет возможность заряжать ноутбуки мощностью до 90 Вт и может быть подключен к концентратору USB-A с тремя портами.











