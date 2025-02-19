Была опубликована информация о производительности новых графических процессоров Nvidia RTX 5070 Ti и RTX 5070. Хотя полные спецификации и цены на эти модели пока неизвестны, утечки результатов бенчмарка 3DMark позволяют судить о производительности данных GPU. Согласно этим данным, RTX 5070 Ti опережает производительность RTX 4070 Ti Super на 16,6%, но отстает от RTX 5080 на 13,2%. Результаты тестов в разных разрешениях также показывают различные значения прироста производительности. Например, при разрешении 4K RTX 5070 Ti выигрывает у RTX 4070 Ti Super на 25%, но при разрешении 1440p разница составляет всего 18%.

Однако следует учесть возможный дефицит на складах и повышение цен на эти модели. Утечки информации утверждают, что поставки RTX 5070 Ti будут ограничены и покупателям возможно придется столкнуться с высокими ценами. Поэтому, хотя результаты тестов 3DMark выглядят впечатляюще, покупка RTX 5070 Ti может быть рекомендована только при доступной цене.