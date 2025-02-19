Флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra занял первое место в тестах дисплея, проведенных независимым сайтом бенчмарков DXOMark. Он получил высокие оценки за свою отличную читаемость на открытом воздухе, а также за общее качество видео и другие характеристики.

Galaxy S25 Ultra оснащен технологией HOP 3.0, разработанной Samsung, которая является улучшенной версией технологии LTPO. Эта технология принесла ряд улучшений в работе дисплея. Хотя Galaxy S25 Ultra показал отличные результаты в большинстве тестов, есть некоторые области, в которых он может быть улучшен.

Один из аспектов, который Samsung могла бы улучшить в следующей версии флагманского смартфона, это сенсорный дисплей. Однако, антибликовое покрытие дисплея Galaxy S25 Ultra делает его одним из лучших смартфонов по читаемости. Пиковая яркость дисплея Galaxy S25 Ultra составляет 2600 нит.



