Ubisoft проведет полноценный показ Rainbow Six Siege X 13 марта
Ubisoft подтвердила слухи о Rainbow Six Siege X, анонсировав показ игры, который состоится 13 марта. На данном мероприятии разработчики обещают представить игрокам графические и звуковые обновления, более глубокий тактический геймплей и новые способы прохождения игры. Показ будет проходить на Twitch-канале Rainbow Six Siege, однако фанаты также смогут посетить мероприятие лично в Атланте, штат Джорджия. Кроме того, издательство опубликовало короткий видеотизер, который можно посмотреть.
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