AMD опровергает слухи о том, что они разрабатывают графический процессор Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти. Представитель компании, Фрэнк Азор, подтвердил отсутствие планов выпуска версии RX 9070 XT с такой большой емкостью памяти. Слухи об 32-гигабайтной версии RX 9070 XT возникли после утечки информации с сайта Chiphell, но оказались ложными.

AMD объявила, что Radeon RX 9070 XT будет оснащен 16 ГБ VRAM GDDR6. По мнению компании, это объем памяти, который обеспечит достаточную производительность в играх, учитывая потенциал самой графической карты. В то время как слухи утверждали, что 32 ГБ версия RX 9070 XT может быть предназначена для приложений искусственного интеллекта, AMD не считает необходимым предлагать более объемную память на среднебюджетных графических процессорах, учитывая, что их возможности не позволят полностью использовать такую большую емкость.

Представитель AMD также заявил, что в линейке RDNA 4 компания не планирует использовать более емкую VRAM, чем 16 ГБ. RX 9070 XT является флагманским графическим процессором на основе GPU Navi 48, и другие графические процессоры, такие как RX 9070 и Navi 44, будут иметь более низкие технические характеристики и производительность.