Компания Sapphire разрабатывает новый дизайн серии Nitro+ для графических процессоров AMD Radeon RX 9070 "RDNA 4". Этот дизайн, исходя из опубликованных фотографий, является впечатляющим и массивным. Карта оснащена трехслотовым охлаждением с высококлассным трехвентиляторным кулером и большим радиатором с алюминиевыми ребрами и медными тепловыми трубками. Стилистически карты выполнены в золотистом цвете шампанского и имеют несколько треугольных вырезов по бокам с логотипом "Radeon" и значком Sapphire "Nitro+". Внутри кожуха расположены RGB-светодиоды для создания разноцветного освещения.

Одной из важных особенностей этого нового дизайна является скрытый разъем питания. Такая конструкция позволяет легко прокладывать кабели питания для удобного управления ими. Также в комплект поставки входят съемная задняя панель с магнитной крышкой и двойной переключатель BIOS. Карты оснащены одним источником питания, который, судя по фотографиям, имеет 12- или 16-контактный интерфейс.

Sapphire является ведущим партнером AMD, и они уделяют особое внимание разработке пользовательских вариантов графических процессоров. В ближайшие месяцы ожидается выпуск полного модельного ряда для графических процессоров AMD RDNA 4, включая модели Radeon RX 9070 и RX 9060. Sapphire также представит модель PURE White. Ожидается, что эти новые карты предложат высокую производительность и отличное охлаждение для геймеров и энтузиастов.



