Согласно утечке информации, новая линейка iPhone 17 от Apple может привнести несколько изменений в дизайн задней панели, особенно в моделях Pro. Особенностью iPhone 17 Pro Max будет меньший динамический остров благодаря применению новой технологии "metalens". Этот новый дизайн будет эксклюзивным для iPhone 17 Pro Max, в то время как другие модели линейки будут иметь текущую версию. Технология "metalens" позволяет уменьшить размер компонентов Face ID в Dynamic Island, что делает устройство более отличающимся от других моделей.

Помимо iPhone, новая технология "metalens" также будет применена в следующем iPad Pro и складном iPad. Точные сроки релиза пока неизвестны, но следующий iPad Pro планируется представить в конце этого года. Однако маловероятно, что устройство будет иметь меньший динамический остров, учитывая, что оно только что получило редизайн и компания вероятно будет использовать его еще несколько лет.

Технология "metalens" представляет собой ультратонкую и плоскую линзу с наноструктурой, которая позволяет контролировать и фокусировать свет. Несмотря на утверждения об использовании меньшего динамического острова в iPhone 17 Pro Max, есть противоречивые сообщения от разных источников. Некоторые отраслевые аналитики утверждают, что новый iPhone 17 Pro Max не будет иметь уменьшенный динамический остров, в то время как другие говорят об использовании новой технологии "metalens" для компонентов меньшего размера.