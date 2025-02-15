В последнее время становится все более распространенным явлением самовозгорания графических карт, и теперь похожая проблема затронула процессоры. Пользователь Reddit поделился историей о том, как его новый процессор Ryzen 7 9800X3D сгорел внутри материнской платы. Процессор был установлен на Asrock Nova 870E и работал на стандартных скоростях, при этом оперативная память была разогнана.

Удивительным является тот факт, что пользователь не нагружал процессор особым образом в момент возникновения проблемы. Возможно, перед тем, как процессор вышел из строя, пользователь просто сидел в интернете. На данный момент неизвестно, была ли причиной происшествия неправильная установка процессора. Пользователь уже обратился в местный магазин, чтобы выяснить причину проблемы, но результаты пока неизвестны.