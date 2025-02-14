По слухам, AMD планирует выпустить графический процессор Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ VRAM, который, несмотря на свои характеристики, предназначен для игр. Новая модель предназначается для рабочих нагрузок, требующих большого объема памяти и ускоренных вычислений, таких как искусственный интеллект (ИИ). По слухам, выпуск RX 9070 XT 32 ГБ ожидается в первой половине 2025 года.

Согласно утечке, для достижения 32 ГБ VRAM AMD должна будет установить 16 модулей памяти GDDR6 по 2 ГБ, что потребует размещения части модулей на задней стороне графического процессора. Однако, это приведет к увеличению стоимости GPU из-за необходимости решения новых технических проблем.

Технические характеристики новых графических процессоров AMD пока оставляют много вопросов. Ожидается, что ширина шины памяти останется 256-битной, а скорость памяти составит 20 Гбит/с, что не сказывается на общей пропускной способности памяти. Новый графический процессор AMD с 32 ГБ памяти, хотя на бумаге и выглядит впечатляюще, может не раскрыть свой потенциал в игровых задачах, однако будет эффективно работать в других областях, где требуется большой объем памяти.