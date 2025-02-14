Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Разъем 12VHPWR греется до 150°C на стороне блока питания при подключении к GeForce RTX 5090

Пользователь провел эксперимент, который показал, что разъем питания 12VHPWR и GPU RTX 5090 могут расплавиться при экстремальных температурах, не зависящих от ошибки пользователя
[ ] для раздела Блоги
+
+

Коннектор питания GPU 12VHPWR достигает экстремально высоких температур при использовании видеокарты GeForce RTX 5090. Инцидент с нагреванием и плавлением разъемов 12VHPWR произошел как на видеокарте RTX 5090, так и на кабеле, вызвав предположения об ошибке пользовательской установки или использовании неоригинального кабеля. В связи с этим, Der8auer, эксперт в области компьютерного железа, провел собственные исследования.

Der8auer использовал собственную видеокарту GeForce RTX 5090 FE с жидкостным охлаждением и кабель Corsair 12VHPWR, а также блок питания ASUS, чтобы воспроизвести ситуацию. Менее чем через 5 минут работы температура блока питания достигла 150°C, а температура GPU приблизилась к 90°C. К тому же, Der8auer обнаружил, что два провода от 12-контактного кабеля несли основную нагрузку и пропускали гораздо больше тока, чем было предусмотрено.

Эти результаты указывают на то, что один 12-контактный разъем питания может быть недостаточно сильным, чтобы выдержать такие высокие нагрузки, особенно учитывая требовательность к питанию GeForce RTX 5090. В будущем могут возникнуть похожие проблемы с разъемом 12VHPWR. Интересно отметить, что предыдущая модель, RTX 4080, не имела подобных проблем, что связано с меньшим энергопотреблением.

реклама



Проведенный анализ показал, что проблема не связана с качеством кабеля и разъема 12VHPWR, поскольку исследованный кабель Moddiy 12VHPWR соответствует стандартам и ничем не уступает другим крупным производителям. Возможное решение данной проблемы может быть использование двух 12-контактных разъемов питания для равномерного распределения нагрузки по проводам и снижения температуры.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

geforce rtx 5090
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
5
На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
5
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
12
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
13
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
11
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
В Ростовской области строят завод с месячной производительностью до 1000 единиц металлоконструкций
+
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
1
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
2
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
4
Калуга превращается в центр автомобильного производства благодаря модернизации оборудования
+
Ученые из Саратовского университета нашли способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах
+

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
58
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
6
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
9
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
14

Сейчас обсуждают

Alex_Ts
03:43
Ну вот у меня монитор 4k - 43 дюйма. И что, пиксели видны, если близко смотреть. Нужен 6к, при этом это минимум будет. А если у кого-то 50+ монитор, то там уже и 6к оказаться мало может, понадобится 8...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Антон Личман
03:43
А причем тут агуша?
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
Midnight Sun
03:36
Труся, зеркалить свою реальность на других - это хохлизм
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Deshang
03:17
"12400f годится только для печатной машинки" - перестал читать после это фразы. Автору надо выписать бессрочный запрет на выход в интернет, чтобы своей тупостью не заражал других людей
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Нивхурил
03:05
Европа сыпет немного сахара на американский пенис во рту Зеленского,видимо чтобы ему не так противно было.
Келлог рассказал о специальном соглашении, в котором будет зафиксирована потеря Украиной территорий
Mike3000
02:27
>>IT-специалисты будут обязаны ежегодно подтверждать свою квалификацию Кому и с какой стати обязаны, что автор вообще курил?
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
Mallory
02:23
Персонаж любит некрофилию. А настроить CI/CD для него - непосильная задача. И ладно бы gimp, у него буквально все Свежайшие, автономные установочные пакеты (Кстати что это вообще такое?) не принуждаю...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
Вова Соколов
02:22
Топ карточка это Radeon 8500Pro, а этот калл, даже не стоит воспоминаний!
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
Garthar
02:18
Нахрен они не нужны. Юго-запад казахстана примерно то же самое что и запад украины. Оголтелые тупые нацики в большинстве своем
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
Garthar
02:17
Хз почему у тебя тарифы взлетели.
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем