Коннектор питания GPU 12VHPWR достигает экстремально высоких температур при использовании видеокарты GeForce RTX 5090. Инцидент с нагреванием и плавлением разъемов 12VHPWR произошел как на видеокарте RTX 5090, так и на кабеле, вызвав предположения об ошибке пользовательской установки или использовании неоригинального кабеля. В связи с этим, Der8auer, эксперт в области компьютерного железа, провел собственные исследования.

Der8auer использовал собственную видеокарту GeForce RTX 5090 FE с жидкостным охлаждением и кабель Corsair 12VHPWR, а также блок питания ASUS, чтобы воспроизвести ситуацию. Менее чем через 5 минут работы температура блока питания достигла 150°C, а температура GPU приблизилась к 90°C. К тому же, Der8auer обнаружил, что два провода от 12-контактного кабеля несли основную нагрузку и пропускали гораздо больше тока, чем было предусмотрено.

Эти результаты указывают на то, что один 12-контактный разъем питания может быть недостаточно сильным, чтобы выдержать такие высокие нагрузки, особенно учитывая требовательность к питанию GeForce RTX 5090. В будущем могут возникнуть похожие проблемы с разъемом 12VHPWR. Интересно отметить, что предыдущая модель, RTX 4080, не имела подобных проблем, что связано с меньшим энергопотреблением.

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Проведенный анализ показал, что проблема не связана с качеством кабеля и разъема 12VHPWR, поскольку исследованный кабель Moddiy 12VHPWR соответствует стандартам и ничем не уступает другим крупным производителям. Возможное решение данной проблемы может быть использование двух 12-контактных разъемов питания для равномерного распределения нагрузки по проводам и снижения температуры.