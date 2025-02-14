Компания GAMEMAX представила свой первый игровой монитор VISION GMX32UCDM, оснащенный 4K QD-OLED панелью и имеющий частоту обновления 240 Гц. Целью компании является конкуренция с ведущими брендами в игровой индустрии, такими как ASUS и MSI. Дисплей монитора имеет 31,5-дюймовый размер и использует панель QD-OLED для достижения яркого и четкого изображения. Эта технология позволяет монитору обеспечить высокий уровень контрастности и детализации.

GMX32UCDM оснащен панелью третьего поколения QD-OLED от Samsung, что делает его способным работать с частотой обновления до 240 Гц. Совместно с временем отклика всего 0,03 мс, монитор идеально подходит для соревновательных игр и снижает эффект призрачности. Он также поддерживает HDR, Flicker-Free tedhnology и AMD FreeSync Premium Pro для более комфортного игрового опыта. Монитор также обладает современными технологиями, включая высокую точность цветопередачи, 99% цветовую гамму DCI-P3 и режим снижения уровня синего света.