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В Skyrim VR RTX 5090 продемонстрировала преимущество в 24,5% по сравнению с RTX 4090

Для проверки производительности был использован виртуальный рабочий стол разрешением 6144x6432 на гарнитуре Quest 3.
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Nvidia RTX 5090 имеет 33% больше ядер CUDA, TDP равный 575 Вт и 32 ГБ VRAM GDDR7 на 512-битной шине, что позволяет увеличить пропускную способность памяти на 79%. Особенно значимо это в VR-средах с высоким разрешением. В обозримом будущем ожидается появление VR-гарнитур с высоким разрешением для каждого глаза, поэтому для проверки производительности был использован виртуальный рабочий стол разрешением 6144x6432 на гарнитуре Quest 3.
В результате сравнения в игре Skyrim VR, GeForce RTX 5090 демонстрирует 24,5% преимущество по сравнению с RTX 4090. Это может показаться незначительным улучшением, но следует отметить, что в VR-средах даже небольшой рост производительности может оказаться существенным.
Дальнейший анализ показал, что в других сценариях GeForce RTX 5090 продолжает превосходить RTX 4090 с еще более впечатляющими результатами. В некоторых случаях было замечено увеличение рамок в два с половиной раза, а в других - на 50% больше. Это подтверждает, что RTX 5090 является заметным шагом вперед в производительности относительно своего предшественника.

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