Генеральный директор Take-Two, Штраус Зелник, предупредил, что пропуск релиза Grand Theft Auto VI на ПК может привести к снижению продаж игры на более чем 40%. Зелник отметил, что хотя игры Rockstar обычно выходят сначала на одну платформу, а затем переходят на другие, Grand Theft Auto VI в итоге будет доступна и для ПК. Однако, если игра не выйдет на ПК одновременно с релизом на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, это может серьезно сказаться на общих продажах.

Продажи игр на ПК составляют значительную часть общих продаж для мультиплатформенных игр, и Grand Theft Auto VI не будет исключением. Зелник заявил, что ПК-версия любой мультиплатформенной игры может сгенерировать более 40% от общих продаж. В то же время, релиз игры только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S может помочь стимулировать продажи консолей и вывести их из текущего спада.