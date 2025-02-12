Grand Theft Auto VI призвана поднять продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S
Генеральный директор Take-Two, Штраус Зелник, предупредил, что пропуск релиза Grand Theft Auto VI на ПК может привести к снижению продаж игры на более чем 40%. Зелник отметил, что хотя игры Rockstar обычно выходят сначала на одну платформу, а затем переходят на другие, Grand Theft Auto VI в итоге будет доступна и для ПК. Однако, если игра не выйдет на ПК одновременно с релизом на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, это может серьезно сказаться на общих продажах.
Продажи игр на ПК составляют значительную часть общих продаж для мультиплатформенных игр, и Grand Theft Auto VI не будет исключением. Зелник заявил, что ПК-версия любой мультиплатформенной игры может сгенерировать более 40% от общих продаж. В то же время, релиз игры только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S может помочь стимулировать продажи консолей и вывести их из текущего спада.
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