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Новая Steam-консоль на базе RDNA 4 может быть в разработке у Valve

По слухам, Valve может работать над новой консолью Steam на базе видеокарт AMD Radeon RX 9070 с архитектурой RDNA 4.
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Компания Valve, разработчик и издатель игр, возможно, работает над созданием новой консоли Steam, основанной на архитектуре графических процессоров RDNA 4. Новость об этом появилась благодаря extas1s, который получил информацию от владельца HandleDeck.com, заявившего, что Valve уже занимается разработкой драйверов для новых видеокарт AMD Radeon RX 9070 с использованием архитектуры RDNA4, которые будут выпущены в ближайшем будущем. Если эта информация верна, то это может означать, что Valve рассматривает использование этих карт в качестве основы для своей новой консоли Steam.

Архитектура RDNA 4 на данный момент предназначена только для настольных компьютеров, но в будущем она может быть использована и в портативных устройствах. Valve уже активно работает над разработкой драйверов для графических процессоров RX 9070 с архитектурой RDNA 4, и это вызывает интересную реакцию в сообществе. Появившиеся слухи вызывают вопросы о том, почему Valve так заинтересована в сотрудничестве с AMD и почему они выбирают именно эту архитектуру для своей консоли Steam.

Следует отметить, что большинство графических решений, используемых в Steam, в настоящее время являются продукцией NVIDIA. Таким образом, выбор Valve работать с AMD вызывает дополнительные вопросы. Один из возможных ответов на этот вопрос может быть связан с внутренней разработкой настольной консоли, лицензированной под SteamOS. Видеокарта AMD 9070 может стать основой для этой консоли.

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