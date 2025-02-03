По последним слухам, Apple разрабатывает свой первый складной iPhone, который будет иметь схожий размер с конкурирующими моделями Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Ранее предполагалось, что компания выпустит складной iPad, а не смартфон. Определение поставщика компонентов дисплея предполагается закончить к концу февраля - началу апреля. Однако готовность к выпуску ожидается только в 2026-2027 годах, а появление на рынке в 2025 году является лишь вероятностью.

Apple ищет поставщика, который может предоставить складные панели с более прочным и менее заметным складками, чем у типичных складных устройств. Исходя из этого, первый складной iPhone может соответствовать текущим отраслевым стандартам и иметь внутренний дисплей размером от 6,7 до 6,9 дюймов по диагонали при развернутом виде. Ожидается, что первый складной аппарат Apple не заменит существующую линейку iPhone.

Эти слухи о складном iPhone вызывают интерес, так как Apple уже довольно долго рассматривает возможность выхода на рынок складных устройств. Конкуренты, такие как Samsung и Motorola, уже представили свои складные смартфоны, и аналитики считают, что Apple не может оставаться в стороне от этого растущего сегмента рынка.