Компания Caviar выпустила новую лимитированную версию Galaxy S25 Ultra
Компания Caviar выпустила новую лимитированную версию Samsung Galaxy S25 Ultra, оформленную в стиле изысканных и роскошных материалов. Изделие доступно в двух вариантах: Ouroboros и Dark Ouroboros. Оба варианта украшены изображениями змей, поедающих свои хвосты, что символизирует китайский Новый год и Год Змеи. Более дорогая версия Ouroboros обладает двойным покрытием из 24-каратного золота и изумруда диаметром 2 мм, который символизирует глаз змеи. Кроме того, обе версии имеют черные задние панели из титана с PVD-покрытием, придающие им более роскошный вид по сравнению с обычным Galaxy S25 Ultra, цена которого на Amazon составляет $1299,99.
Важной особенностью версии Ouroboros является наличие работающих песочных часов, что делает ее еще более уникальной. Однако стоимость этой функции составляет дополнительные $3420, и неясно, какой период времени они измеряют. Кроме того, Caviar выпустила несколько других версий Galaxy S25 Ultra, вдохновленных знаками Зодиака. Таким образом, покупатели имеют возможность выбрать из полдюжины различных дизайнов.
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