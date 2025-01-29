Компания Apple планирует добавить крошечные камеры в свои AirPods, чтобы расширить функциональность этого аксессуара, связанную со здоровьем. Apple постоянно внедряет новые технологии в свои AirPods, включая функцию слухового аппарата, которая может служить альтернативой традиционным устройствам.

Эта функция была одобрена FDA и дает пользователям больше возможностей. По сообщению аналитика Bloomberg Марка Гурмана, новые AirPods с камерами могут появиться на рынке в 2026 году. Камеры будут использоваться для измерения различных показателей, связанных со здоровьем, а не для фотографирования или видеозаписи. Прежде уже было сообщено о планах добавить камеры в AirPods, и ожидается, что они будут напоминать приемники Face ID.

Кроме того, предполагается, что камеры будут использоваться для улучшения пространственного восприятия звука и расширения возможностей управления AirPods с помощью жестов. Пока неясно, изменится ли дизайн AirPods для размещения дополнительного датчика, но ожидается, что новые функции будут представлены сначала в модели AirPods Pro, а затем перейдут и на другие модели. Окончательная дата начала серийного производства новых AirPods пока неизвестна.