Сообщается, что Ubisoft согласилась на создание нового DLC для Assassin's Creed Mirage, который будет финансироваться компанией Savvy Games Group из Саудовской Аравии. Разработка DLC для этой части франшизы может оказаться неожиданным событием, так как компания уже готовится выпустить Assassin's Creed Shadows. Однако, сообщение от французского издания Les Echos утверждает, что Ubisoft согласилась на разработку DLC для Mirage Edition после визита президента компании, Ива Гиймо, в Саудовскую Аравию.

Хотя Assassin's Creed Shadows готовится к запуску 20 марта 2025 года, выход DLC для Mirage Edition также ожидается в этом году. Решение Ubisoft о разработке DLC для Mirage Edition пришло в неожиданное время, однако они намерены сотрудничать с компанией Savvy Games, чтобы создать новый контент для фанатов Assassin's Creed.

Неизвестно, какой будет содержание DLC для Assassin's Creed Mirage, но появление нового контента может означать пополнение улиц Багдада и расширение игрового мира франшизы. Ubisoft, ранее сообщала о планах радикально изменить игровую механику Assassin's Creed, и это DLC для Mirage Edition может быть одним из шагов в этом направлении.



