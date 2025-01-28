Samsung обвиняют в копировании более десятка функций iPhone в своей новой серии смартфонов Galaxy S25. По мнению Macworld, с появлением этой серии компания Samsung представила ряд функций, которые напоминают те, что присутствуют в последних моделях iPhone.

Одной из "скопированных" функций стала интеграция сторонних чатботов в Galaxy AI, что довольно похоже на интеграцию ChatGPT в Apple Intelligence. Кроме того, анимация срабатывания функции Google Gemini в серии Galaxy S25 сильно напоминает анимацию светящейся границы Siri на iPhone. Также была представлена возможность записывать, обобщать и расшифровывать звонки в приложении "Телефон" на Galaxy S25, что уже доступно в iOS 18. В приложении "Настройки" также появился новый раздел под названием "Информация о батарее", который удивительно схож с аналогичным разделом в iOS и позволяет узнать данные об использовании батареи.



Это далеко не единственные функции, которые "скопированы" в серии смартфонов Galaxy S25. В целом, Macworld считает, что Samsung в сознательной манере копирует некоторые функции iPhone, стремясь улучшить свои продукты. Однако, некоторые эксперты полагают, что это необходимо для конкуренции на рынке смартфонов, и появление похожих функций является естественным феноменом.



Несмотря на обвинения в копировании, новая серия Galaxy S25 от Samsung получила положительные отзывы и вызывает большой интерес у потребителей, предвкушающих ее выход на рынок. Ожидается, что эти смартфоны будут оснащены мощными характеристиками и инновационными функциями, что позволит им конкурировать с другими популярными моделями на рынке. Предзаказ на Galaxy S25 уже доступен на Amazon.



