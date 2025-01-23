По последним утечкам информации, Samsung готовится представить новый бюджетный Android-смартфон Galaxy M06 5G. Предыдущая модель M05 была клоном A05, однако M06 ожидается с обновленными характеристиками. Номер модели предположительно указывает на наличие поддержки сетей 5G. Буква "B" в номере модели обозначает индийский SKU устройства, а суффикс "DS" свидетельствует о наличии двух SIM-карт.

Судя по утечкам, Galaxy M06 будет иметь апгрейд, включая 5G поддержку, в отличие от предыдущей модели M05. Также можно предположить, что новая модель получит улучшенные характеристики в сравнении с предыдущим поколением. Samsung Galaxy M06 5G, вероятно, будет иметь более доступную цену и будет доступен в Индии, где модели M-серии особенно популярны.

Однако, также имелись утечки информации о модели F06, которая может быть связана с M06 5G. Модель F05 являлась первым Android-смартфоном Samsung с задней крышкой из искусственной кожи и была доступна по цене менее 100 долларов. Предполагается, что F06 также будет иметь подобные характеристики и цену.