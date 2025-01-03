Графический моддер NiceGuy выпустил обновление для своего шейдера Complete RT ReShade, улучшив его производительность в три раза. Видеодемонстрация показала, что запуск режима Global Illumination теперь занимает всего 4 мс, в сравнении с 13,5 мс в предыдущей версии. Это приводит к увеличению частоты кадров с 49 до 71 FPS. Однако эти цифры могут изменяться в зависимости от игры и сцены. В новом шейдере также улучшился внутренний апскейлер, который может динамически настраивать разрешение глобального освещения и автоматически подстраивать разрешение рендеринга с помощью различных апскейлеров, таких как DLSS от NVIDIA, FSR от AMD, XeSS от Intel и TSR от Epic. Complete RT также улучшил реализацию ReSTIR GI, что привело к увеличению производительности и повышению качества изображения.







