Три процессора из новой мобильной линейки Arrow Lake-H были протестированы на Geekbench и показали хорошую производительность как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Эти процессоры относятся к серии Intel Core Ultra 200H и представлены в трех уровнях: Core Ultra 5, Core Ultra 7 и Core Ultra 9. Они используют чипы Arrow Lake, но отличаются от высокопроизводительной серии Core Ultra 200HX.

Первый процессор - Core Ultra 5 225H - набрал 2665 баллов в одноядерном и 14526 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. Он находится на почти одинаковом уровне с настольным процессором Core Ultra 5 225F, но превосходит его на 10% в многопоточных задачах. Это объясняется тем, что у 225H есть четыре дополнительных ядра по сравнению с 225F, и они могут использоваться максимально эффективно. В спецификациях указаны два кластера с четырьмя производительными ядрами и десятью эффективными ядрами с базовой частотой 1,70 ГГц.

Второй процессор - Core Ultra 7 255H - показал результаты в одноядерном тесте 2347 баллов и в многоядерном тесте 16395 баллов. Этот процессор по производительности превосходит Core Ultra 7 255F, но четырьмя производительными ядрами и восемью эффективными ядрами. Он имеет базовую частоту 1,60 ГГц.

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Третий процессор - Core Ultra 9 285H - набрал 2400 баллов в одноядерном и 21152 балла в многоядерном тесте Geekbench 6. Он превосходит Core Ultra 9 285F благодаря своим шестью производительным ядрам и двенадцати эффективным ядрам. Он также имеет базовую частоту 1,80 ГГц.