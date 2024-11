Обновление включает исправления качества жизни, новое оружие, новый сценарий концовки и дополнительные навыки для игроков.

Разработчики Torn Banner Studios выпустили первое обновление раннего доступа для игры No More Room in Hell 2. В этом обновлении под названием Reinforcement добавлены исправления в области качества игрового опыта, новое оружие, новый сценарий концовки и дополнительные навыки для игроков. Также были исправлены ошибки и обеспечен баланс на всех уровнях сложности.

В обновлении Reinforcement были проведены улучшения пользовательского интерфейса и навигации, чтобы игрокам было удобнее просматривать информацию и удалять ненужные элементы HUD. Также сделаны изменения в реакции зомби на урон и улучшена реакция на удары, чтобы сражения были более плавными.



Новое оружие добавляет разнообразие тактик в игру, а дополнительные навыки позволяют игрокам улучшить свои способности и эффективность в бою.