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Valve не будет ежегодно выпускать новые версии Steam Deck

Это хорошая новость для поклонников, так как не каждый может позволить себе покупать новую консоль каждый год
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Компания Valve заявила, что не планирует ежегодно выпускать новые версии Steam Deck. Это хорошая новость для многих пользователей, потому что не каждый может позволить себе покупку новой портативной консоли каждый год, особенно если обновления не являются значительными.

В интервью с дизайнерами Steam Deck Лоуренсом Янгом и Язаном Алдехайятом подтверждено, что компания не будет выпускать ежегодные обновления консоли.
Хотя Steam Deck уже доступен на мировом рынке с 2022 года, предзаказы в Австралии начнутся только в ноябре этого года. Эта информация может показаться неожиданной для австралийских пользователей, так как они получат доступ к обоим версиям консоли - LCD и OLED - одновременно. Однако поклонники Steam Deck уже ожидают появления второй версии консоли, которая будет добавлять новые функции и усовершенствования, делая ее более доступной и позволяя играть в большее количество игр.

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