Российский ютубер получил на руки новую модель MacBook Pro M4, которая, судя по подробностям, является моделью "ноябрь 2024 года". Ранее уже сообщалось, что Apple планирует представить несколько моделей MacBook Pro на основе чипсета M4 1 ноября, однако российские создатели контента опередили компанию и уже сейчас представили содержимое и продемонстрировали некоторые характеристики нового устройства.

Первое видео о распаковке нового MacBook Pro M4 уже было опубликовано ранее на канале Wylsacom и содержало в себе краткий обзор и результаты теста Geekbench 6, показавшие, что устройство обладает немного более высокой производительностью по сравнению с iPad Pro M4.

Второй российский ютубер с ником Romancev768 также получил на руки эту модель, ролик о распаковке которой был опубликован на YouTube. Однако данный видеоролик является коротким и содержит только шорт YouTube.

Ожидается, что новый MacBook Pro M4 будет анонсирован только в следующем месяце, и поэтому получение этого устройства российскими ютуберами раньше времени вызывает интерес у поклонников и обозревателей. Apple следует выяснить, как модели MacBook Pro M4 удалось попасть на YouTube-каналы до релиза.