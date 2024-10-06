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На AliExpress появилась в продаже видеокарта GeForce RTX GT610 от SJS

Несмотря на комичную схему названия, рекомендуется держаться от данного продукта подальше
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На AliExpress появился графический процессор GeForce RTX GT610, и я советую держаться от него подальше, несмотря на смешное название. Не каждый день на рынке появляются странные GPU, особенно на торговых площадках. На AliExpress появилась видеокарта GeForce RTX GT610, и она совершенно не имеет смысла.

GeForce RTX GT610 – почему эта карта носит такое название, когда она не имеет никакого отношения к серии RTX? RTX – это технология трассировки лучей, которая представлена в более новых моделях GeForce RTX, таких как RTX 3060 и RTX 3070. Поэтому название GT610 с добавлением RTX выглядит странным и вводящим всех в заблуждение.

Если посмотреть на ее характеристики, то мы сталкиваемся с еще одной загадкой. GeForce RTX GT610 маркируется как видеокарта с 1 ГБ памяти – это крайне низкое значение для современных стандартов игр и графических приложений. Большинство современных видеокарт имеют намного большой объем памяти, что позволяет обеспечить более высокую производительность. Таким образом, видеокарта GeForce RTX GT610 вряд ли может быть конкурентоспособной на рынке.


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Скорее всего SJS решили поднять продажи старых видеокарт GeForce GTX GT610, заменив GTX на RTX, в расчете на не разбирающихся в железе покупателей.


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