Обновленный MacBook Pro, обновленный Mac Mini и iMac с чипом M4 ожидаются к выпуску в конце этого года. Apple планирует обновить всю линейку Mac, включая MacBook Pro и обновленный Mac Mini, различными версиями чипа M4. Известный аналитик Марк Гурман ранее утверждал, что Apple проведет мероприятие в октябре, ориентированное на новые обновления Mac. Обновления дизайна MacBook Pro ожидать не стоит, но Mac Mini может стать меньше по размерам. Новые устройства могут появиться с небольшой задержкой по сравнению с предыдущими предположениями о запуске в октябре.

Apple уже представила новый OLED iPad Pro с чипом M4 ранее в этом году, вместо ожидаемого чипа M3. Из-за этого факта ожидались и обновления для остальных устройств линейки Mac. Теперь стало известно, что MacBook Pro, обновленный Mac Mini и iMac также получат чип M4. Эти устройства ожидаются к концу текущего года.



Согласно Марку Гурману, известному аналитику, запуск M4-версий MacBook Pro, iMac и обновленного Mac Mini, возможно, переносится на конец этого года, вместо ожидаемого октября. Дизайн MacBook Pro, по всей видимости, не претерпит серьезных изменений, но Mac Mini может стать заметно меньше.



